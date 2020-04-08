الولايات المتحدة – توفي زوجان أمريكيان مسنان قضيا نصف قرن معا، بفارق ست دقائق فقط، بينما كانت أيديهما متشابكة معا، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وتشبث رفيقا الروح ببعضهما البعض حتى النهاية حيث، استسلما للفيروس في مستشفى بميسيسيبي، يوم الأربعاء، بفارق 6 دقائق فقط، حسبما قال ريك كلارك القس في كنيسة نورث لونج بيتش المعمدانية خلال مراسم الجنازة الحية للزوجين.

وأصيب كل من جيري وفرانسيس ويليامسون، البالغان من العمر 72 عاما، بالمرض على متن سفينة سياحية، بعد قضاء عطلة في رحلة بحرية، وفقا لتقرير “فوكس نيوز”.

واعتاد الزوجان، اللذان ارتبطا منذ أكثر من 50 عاما، على الذهاب بانتظام في رحلات بحرية، تصل أحيانا إلى 20 رحلة سنويا.

وكانت نتائج اختبار الزوجين إيجابية لـ COVID-19 وتم وضعهما لاحقا على جهاز التنفس الاصطناعي في مستشفى ميموريال في غولفبورت، حسبما أفادت شبكة “فوكس نيوز”، إلا أنه، وبشكل مأساوي، لم يقع إنقاذ أي منهما.

وقال القس إنه عندما علم الأقارب والأصدقاء أن الزوجين مرضا بعد رحلتهما الأخيرة، كان الأمر “طبيعيا” نسبيا بالنظر إلى أنهما دائما ما يعودان مرضى بعد كل رحلة.

ومن غير الواضح إلى أين سافرا في آخر رحلة بحرية أو الخط الذي استقلاه.

وعمل جيري ويليامسون، كمشرف على الأشغال العامة في البحرية الأمريكية في غولفبورت قبل تقاعده.

المصدر: نيويورك بوست