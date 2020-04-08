ليبيا – قال عمدة لامبيدوزا الإيطالية توتو مارتيلو إن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عدة بلدان أوروبية لم يمنع حتى الآن مغادرة المهاجرين من ليبيا.

مارتيلو أشار وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الثلاثاء إلى أن 34 مهاجراً هبطوا في لامبيدوزا معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى وبعضهم سوري” 11 امرأة و 23 رجلاً”.

وأضاف:” وقعت على الفور على أمر نقابي ينص على أن جميع الأشخاص الذين تم إنزالهم يتم نقلهم مباشرة من فافالورو حيث تم تجميعهم ومساعدتهم من قبل أفراد مجهزين بمعدات الحماية الشخصية وفقاً لقواعد كورونا داخل مركز الاستقبال، فيما سيبقون في الحجر الصحي دون أن يتمكنوا من الابتعاد عن الهيكل”.

وأشارت نوفا إلى أن سفينة آلان كردي التابعة لمنظمة سي آي غير الحكومية أنقذت 68 مهاجراً بينما حاول الليبيون وقف عمليات الإنقاذ بإطلاق النار في الهواء وأصبح المهاجرون الآن آمنين على متن السفينة وهي المنظمة غير الحكومية الوحيدة في منطقة البحث والإنقاذ الليبية “سار”.