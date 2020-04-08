ليبيا – وجهت لجنة الخارجية بمجلس النواب أمس الثلاثاء نداء إنساني لجميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً لدعم جهود مواجهة وباء كورونا.

اللجنة ناشدت في بيانها جميع أبناء الشعب الليبي دون استثناء لإدراك خطورة الأمر ووضع صالح وطنهم ومستقبل الأجيال القادمة نصب أعينهم وأدراك أن مواجهة الوباء هي مسؤولية الجميع.

وشددت على أهمية التنسيق بين السلطات المختصة لمكافحة الوباء في أنحاء ليبيا وكذلك ضرورة العمل المشترك لتعزيز الإجراءات الوقائية وحشد موارد البلاد ومؤسساتها الصحية وغيرها.

وأكدت أنه على جميع السلطات تسهيل عمل المنظمات الدولية المختصة وأبرزها بعثة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لإنجاح برامجها في جميع مناطق ليبيا.