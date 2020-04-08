ليبيا – ناقشت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورورنا بطرابلس في اجتماعها السابع عشر آلية قرار تشجيع ودعم العاملين بالمجال الصحي لمجابهة فايروس كورونا.

رئيس اللجنة وزير صحة الوفاق أحميد بن عمر شدد بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق على ضرورة زيادة الدعم لجميع الكوادر الطبية والمساعدة والفنية التي تتصدى للوباء بكل الإمكانيات والتجهيزات.

واستمع رئيس اللجنة والأعضاء إلى إحاطة من مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار عن الوضع الوبائي في ليبيا وسير العمل بالمركز ومتابعة الحالات المصابة التي بين مدير المركز أنها مستقرة وبينها حالات تتماثل للشفاء.

كما تم الإطلاع على عملية تجهيز أماكن العزل الصحي والحجر بمختلف المناطق والبلديات وسرعة الإنجاز من قبل صندوق التضامن القائم على تنفيذ المواقع.

ووضعت اللجنة توصيات بخصوص العالقين بالخارج بوضع حلول مستعجلة لمعالجة الأمر وآليات عودتهم إلى ليبيا.