وصعدت العملة الأميركية مقابل معظم العملات الرئيسية، بعد يوم من تكبدها أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.

ولم يكن هذا كافيا لتعويض الخسائر التي تكبدها الدولار في الأيام الأخيرة، لكنه جاء بعد نهاية جلسة سلبية في وول ستريت الثلاثاء ومع انتهاء ارتفاع في أسواق الأسهم الآسيوية استمر على مدى يومين.

وكانت أكبر مكاسب للدولار مقابل نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي الشديدي التأثر بالمخاطر واللذين تراجعا نحو 0.4 بالمئة.

وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.6137 دولار أميركي وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.5962 دولار أميركي.

وارتفعت العملة الأميركية في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.0871 دولار لليورو، وصعد بالنسبة ذاتها مقابل الإسترليني إلى 1.2315 دولار.

وصعدت العملة الأميركية 0.2 بالمئة مقابل الين والفرنك إلى 108.93 ين، و0.9714 فرنك.