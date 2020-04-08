إيطاليا – أكد مدير قسم الأمراض المعدية في المعهد الإيطالي العالي للصحة، جيوفاني ريتزا، بدء انحدار المنحنى الوبائي في إيطاليا الذي يعكس وتيرة زيادة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال ريتزا، في مؤتمر صحفي عقده امس الثلاثاء بمقر الدفاع المدني في روما، تعليقا على البيانات الأخيرة: “أخيرا، يبدو أننا بدأنا نشهد انخفاضا في الحالات الجديدة. يبدو أن المنحنى الوبائي، بعد مرحلة الاستقرار، يميل إلى الانحناء إلى الأسفل”.

وأضاف المسؤول الصحي الإيطالي مع ذلك: “لكن دعونا ننتظر غدا أو بعد غد، قبل أن نتنفس الصعداء”.

وأوضح: “نأمل أن نشهد تباطؤا ملموسا، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا دائما أن الفيروس سيبقى بين السكان، حتى لو وصلنا إلى صفر إصابة في أسبوع أو شهر، فلن نكون طلقاء جميعنا”.

وتابع ريتزا: “نخوض معركة قاسية ضد الفيروس. يجب أن نحافظ بدقة على جميع تدابير التباعد الاجتماعي، لأن أي استرخاء يمكن أن يعني استئناف دورة جديدة”.

وسبق أن أكد رئيس هيئة الدفاع المدني أنجيلو بوريلي، استمرار وتيرة تراجع الأرقام الخاصة بالإصابات وبالمرضى بالفيروس في المستشفيات، وفي أقسام العناية المركزة على وجه الخصوص، لكنه أضاف: “لسوء الحظ، لا تزال أعداد الوفيات كبيرة”.

وأفاد بوريلي بتسجيل 604 وفيات و3039 إصابة جديدة في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 636 وفاة و3599 إصابة جديدة الاثنين و525 وفاة (أقل معدل خلال أسبوعين) و4316 إصابة يوم الأحد الماضي.

المصدر: أكي + وكالات