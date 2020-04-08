سويسرا – اوضحت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، إن تقديرات التعافي لحركة التجارة العالمية في 2021، غير مؤكدة، مع اعتماد النتائج إلى حد كبير على مدة تفشي فيروس “كورونا” وفعالية استجابات السياسة العالمية له.

وتوقعت المنظمة في تقرير لها اليوم، أن تنكمش نسبة نمو التجارة العالمية بين 12.9 بالمئة بالنسبة للسيناريو المتفائل، و31.9 بالمئة في أسوأ الأحوال، خلال العام الجاري، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية، لتفشي فيروس (كوفيد-19).

وتوقعت كذلك انكماش التجارة في الولايات المتحدة بين 17.1 بالمئة وحتى 40.9 بالمئة خلال العام الجاري.

وقال “روبرتو أزيفيدو”، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إن “الأزمة هي أولاً وقبل كل شيء أزمة صحية، أجبرت الحكومات على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لحماية حياة الناس”.

وأضاف: “سيكون للانخفاضات الحتمية في التجارة والناتج، عواقب وخيمة على الأسر والشركات، إضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يسببها المرض نفسه”.

واعتبرت المنظمة أن العام القادم سيحمل نموا مرتفعا في التجارة، إن تم الانتهاء من الفيروس قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري، “ليسجل نموا نسبته 21.3 بالمئة خلال 2021”.

الأناضول