البرازيل – أعلن وزير الصحة في البرازيل، لويز هنريك مانديتا، أن بلاده تعاني “نقصا حادا” في أجهزة التنفس الاصطناعي، وسط تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 13700 حالة، بينها 667 وفاة.

وسجلت البرازيل أكثر من 100 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية فقط، وهو عدد قياسي للوفيات خلال يوم واحد، شهدته البلاد منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في أراضيها.

وقال الوزير للصحفيين إنه تحدث مع السفير الصيني لدى البرازيل، مؤكدا أن السفارة ستساعد في ضمان توريد مواد طبية من الصين تحتاج البرازيل إليها لمواجهة الفيروس.

وكان مانديتا كشف، الأسبوع الماضي، أن بكين ألغت تنفيذ بعض حجوزات البرازيل من المستلزمات الطبية، بعد أن أرسلت الولايات المتحدة عددا من طائرات النقل إلى الصين لشراء المنتجات نفسها.

المصدر: رويترز