ليبيا – تهيب وزارة الصحة بالحكومة الليبية بكل مسافر قدم إلى ليبيا من تاريخ 15 مارس 2020 وما بعده بضرورة بقاءه في الحجر المنزلي.

وزارة الصحة أشارت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي تواصلاً للجهود المبذولة للتعامل مع فايروس كورونا الجديد واستمراراً للتدابير الوقائية المطبقة حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وللحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه.

وتنبه وزارة الصحة جميع المواطنين ممن كان لهم تاريخ سفر بالخارج ولديه اعراض مشابهة لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة وعدم التردد علي المراكز الصحية والعيادات والمستشفيات والتواصل والاتصال المباشر مع فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بحسب الارقام المعلن عنها بحسب كل بلدية ضماناً لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين.

كما شددت وزارة الصحة على كافة المواطنين أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.