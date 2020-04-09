ليبيا – عقد رئيس الغرفة الأمنية المُشتركة مُدير أمن بنغــازي رئيس اللجنة الرئيسية لِمكافحة وباء كورونا بالمدينةالعميد عادل عبدالعزيز أمس الأربعاء إجتماعاً مع أعضاء اللجنة الرئيسية بنغـازي لِمكافحة وباء كورونـا واعضاء اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية بنغـازي والمُشكلة بموجب قرار رئيس اللجنة العليا رقم (1) لعام 2020.

مديرية أمن بنغازي أشارت وفقاً لمكتبها الإعلامي إلى أن اللجنة باشرت أعمالها تنفيذاً للقرار المشار وتخلل الاجتماع متابعة أعمال فرق الرصد والإستجابة المُشكلة من قبل إدارة الخدمات الصحية والعمل المُنجز من قبلهم في رصد جميع الحالات المشتبه بها والقادمين من الخارج.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات المنطلقة لتجهيز مقرات العزل إيواء الحجر بالإضافة الاستعدادات الجارية لإستقبال الحالات العالقة بالخارج والألية المعدة لحجرهم.

وخلص الاجتماع لجملة من التوصيات الطبية التي تقدمت بها اللجنة الاستشارية وتم الاتفاق على الانطلاق في تطبيق جزء منها ورفع المتعسر لرئيس اللجنة العُليا لمكافحة وباء كورونا لاصدار تعليمات بشأنها حتى تدخل حيز التنفيذ.

ومن بين هذه التوصيات :”ضرورة تمديد الحظر داخل وخارج المدن والمناطق لأهميته في الوقاية من انتشار الوباء،الإسراع في استجلاب العالقين بالخارج وقبل وقت كافي من شهر رمضان،التشديد على نقاط فرض العزل بين المدن ومنع أي اختلاط مجتمعي،وضع آلية واضحة للحالات الطبية المحالة لمدينة بنغازي من المدن المجاورة”.

كما تضمن التوصيات:” استمرار الإجراءات الوقائية المُتبعة في رش وتعقيم الميادين والأسواق والمكانات العامة،أهميتها تفعيل نقاط الرصد بالعيادات والمصحات الخاصة وتوفير بعض أجهزة الكشف المُبكر بالمستشفيات والعيادات للكشف علي المتردين عليها”.

وعقب انتهاء الاجتماع شكر مدير الأمن ورئيس اللجنة الجهد المبذول وحث الحاضرين على ضرورة تظافر الجهود وبذل العناية الكافية لتطبيق مهامهم بالشكل المطلوب.

هذا وحضر الإجتماع كل من اعضاء اللجنة الرئيسية بنغــازي لمكافحة وباء كورونا:”ناصر مختار الكاديكي مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي وعضو اللجنة ناصر بالعيد الأوجلي وكيل ديوان بلدية بنغازي،العقيد خالد عبدالله حيدر رئيس قسم المعلومات والتوثيق بالمديرية مقرر الاجتماع بالإضافة لرئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية الفرعية بنغازي وهم (أحمد أبوبكر الجازوي،علي الصالحين بن جليل،فوزي سالم شتوان ،أحمد عبد الله أرضيوه،محمد عزيز مفتاح،حسين علي العوامي،بشري الكاسح،حسن نوح العمامي)”.