انجلترا – أضحى ساوثهامتون الخميس، أول ناد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يعلن عن إرجاء دفع رواتب لاعبيه لعدة أشهر، وذلك على خلفية التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

ولن ينحصر إرجاء دفع الرواتب باللاعبين وحسب، بل سيطال مديري النادي والمدرب النمساوي للفريق رالف هازنهوتل وطاقمه المساعد، وذلك حتى يونيو.

وفي البيان الصادر الخميس، أشار ساوثهامتون إلى أن جميع العاملين في النادي الذين لن يؤجلوا تقاضي رواتبهم “سيستمرون في الحصول على 100 % من رواتبهم”.

ورأى ساوثهامتون الذي كان يبتعد بفارق 7 نقاط فقط عن منطقة الهبوط إلى المستوى الثاني قبل قرار تعليق الدوري الممتاز، أن تأجيل رواتب اللاعبين “سيساعد في حماية مستقبل النادي، الموظفين العاملين فيه والمجتمع الذي نخدمه”.

ودعت رابطة الدوري الممتاز لاعبي جميع الأندية إلى اقتطاع 30 % من رواتبهم، لكن رابطة اللاعبين المحترفين امتنعت عن ذلك حتى الآن بحجة أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على المساهمات الضريبية التي تستفيد منها الخدمة الصحية الوطنية “أن ايتش أس”.

وبانتظار التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب، أطلق اللاعبون مبادراتهم الخاصة الطوعية للمساهمة في مساعدة موظفي الخدمة الصحية الوطنية.

وندد نائب رئيس رابطة اللاعبين المحترفين، بوبي بارنز، بتشويه سمعة اللاعبين من قبل أشخاص تجاهلوا حقيقة أن الكثير منهم يساعدون “عائلاتهم الموسعة” في الداخل والخارج.

وجاء الموقف الدفاعي من بارنز بعد أن أطلق نجوم، من بينهم قائدا ليفربول جوردان هندرسون وتوتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كاين، مبادرة لجمع الأموال لصالح الخدمة الصحية الوطنية.

وتوفي حتى الآن أكثر من 7 آلاف شخص في بريطانيا نتيجة فيروس كوفيد-19 الذي أصاب حتى رئيس الوزراء بوريس جونسون الموجود حاليا في العناية المركزة.

المصدر: ” أ ف ب”