فرنسا – كشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية اليوم الخميس، أن لاعبي باريس سان جيرمان على استعداد لخفض رواتبهم حتى 50٪ لمساعدة النادي في مواجهة التداعيات المالية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب الصحيفة الفرنسية، يشمل قرار خفض الراتب بنسبة 50% اللاعبين الذين تتجاوز أجورهم الشهرية 100 ألف يورو.

أما من تبلغ رواتبهم بين 50 ألفا و100 ألف يورو شهريا، فقد يتم خفض رواتبهم بحد أقصى 40% ومن تتراوح رواتبهم بين 20 ألفا و50 ألف يورو، فستقل رواتبهم حتى 30%.

وتصل نسبة الاستقطاع حتى 20% لمن تبلغ أجورهم بين 10 آلاف و20 ألف يورو، أما من تقل رواتبهم عن ذلك، فلن تشملهم الاستقطاعات.

وسيتم الإعلان رسميا عن القرار قريبا من قبل الرابطة واللاعبين وسيسمح لكل لاعب بقبول خفض راتبه أو رفضه، ولكنه يمنع الأندية من فرض تخفيضات أكبر من المعلنة على اللاعبين.

ووفقا للصحيفة، فإن نجوم سان جيرمان وافقوا على ما تم الاتفاق عليه، وهو ما سيكون نموذجا للآخرين، لأن النادي الفرنسي لديه أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الفرنسي.

المصدر: وكالات