أفغانستان – أصابت 5 صواريخ قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان اليوم الخميس، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية، حسبما ذكر مسؤولان أمنيان في هذا البلد المضطرب.

وعلى الرغم من توقيع الولايات المتحدة وحركة “طالبان” اتفاقا للانسحاب من هناك قبل نحو شهرين، ما زالت قوات حلف شمال الأطلسي والقوات الحكومية هناك عرضة لهجمات متلاحقة.

وقالت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي على “تويتر”: “جرى إطلاق خمسة صواريخ على قاعدة باغرام الجوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم”.

وأضافت “لا يوجد قتلى أو مصابون”.

واستهدفت الصواريخ أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، وأطلقت من عربة متوقفة في قرية مجاورة.

وفي وقت لاحق أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر: “رويترز”