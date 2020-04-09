الفاتيكان – ندد البابا فرنسيس، امس بالناس الذين قال إنهم يستغلون وباء فيروس كورونا المستجد لتحقيق مكاسب سريعة، وشجب في الوقت نفسه “النفاق” الذي يتبعه بعض الساسة في التعامل مع الأزمة.

وطلب البابا في بداية عظته الصباحية بأن تتغير نفوس الذين يحاولون الاستفادة ماديا من مآسي الآخرين.‭‭

وتحدث البابا عن “الأشخاص الذين حققوا مكاسب في هذا الوقت من الوباء من خلال إبرام صفقات مع المحتاجين وعن الذين استغلوا احتياجات الآخرين لتحقيق مكاسب من ورائهم ومنهم المافيا والمرابون وكثيرون غيرهم”.

وصرح البابا بأن هذه الأزمة “تؤثر على الجميع، على الأغنياء والفقراء على السواء وتسلط الضوء على النفاق”.

وقال من دون تسمية دول أو سياسيين: “أنا قلق من النفاق الذي تتبعه شخصيات سياسية معينة تتحدث عن التصدي للأزمة وعن مشكلة الجوع في العالم لكنها في الوقت نفسه تتاجر في صناعة السلاح”.

وأضاف “هذا وقت يجب أن يتغير فيه هذا النوع من النفاق الوظيفي، إنه وقت التكامل، إما أن نتمسك بعقائدنا أو نخسر كل شيء”.

المصدر: رويترز