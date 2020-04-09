أبيدجان – أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن حزمة تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات دولار بهدف مساعدة القارة على التصدي لجائحة كورونا التي ألحقت ضررا شديدا بالفعل باقتصادات المنطقة.

وقال البنك الذي مقره أبيدجان في ساحل العاج، إن التسهيلات الائتمانية الطارئة تتضمن 5.5 مليار دولار لعمليات سيادية في الدول الأعضاء بالبنك، و3.1 مليار دولار للدول الهشة عبر صندوق التنمية الإفريقي، ذراع البنك الإفريقي للإقراض الميسر.

وسيقدم البنك أيضا 1.35 مليار دولار إضافية لعمليات القطاع الخاص.

وبهذا التحرك ينضم البنك الإفريقي للتنمية إلى مؤسسات دولية أخرى متعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في تقديم تمويل طارئ للدول النامية والمنخفضة الدخل حول العالم والتي تضررت بشدة من الجائحة.

وباع البنك الإفريقي سندات بقيمة قياسية بلغت 3 مليارات دولار الشهر الماضي لجمع تمويل للمساعدة في مكافحة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

المصدر: رويترز