ليبيا – أبدي عضو المؤتمر الوطني العام سابقاً التواتي العيضة تخوفه من استمرار سيطرة الإخوان والإرهابيين علي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإعلامية في طرابلس.

العيضة قال في تصريحات لصحيفة”العين الإخبارية” إن حكومة الوفاق لا تتردد في إطلاق سراح المعتقلين الإرهابيين من السجون للقتال إلى جانب مليشياتها في طرابلس.

وأوضح العيضة أن الدواعش والإرهابيين موجودين علي جميع جبهات القتال منذ بداية المعركة في العاصمة مستدلاً بشهادات الصحفيين الأجانب عند زياراتهم الجبهات.

وأشار إلى أنه في ظل استمرار خسائر المليشيات والمرتزقة السورية التي تدعمها فلن يتردد السراج في إطلاق سراح الإرهابيين والمتطرفين للقتال إلى جانب قواته.