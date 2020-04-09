ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء أوضاع الجاليات الليبية في الخارج خصوصاً العالقين في عدد من الدول في ظل جائحة كورونا التي يواجهها العالم وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

الاجتماع جاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة ضمن الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها الثني لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة الوباء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستتكفل بتوفير إقامة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين الذين علقوا في عدد من دول العالم إلى أن تنتهي هذه الأزمة.

وناقش الاجتماع كيفية تفعيل الاتفاقيات الصحية الموقعة سابقاً مع بعض الدول.

من جهة أخرى تناول الاجتماع ضرورة مخاطبة مجلس الأمن الدولي حيال انتهاكات حكومة السراج المدعومة من قبل المليشيات والمرتزقة والإرهابيين والمرتكزة على الدعم التركي الإرهابي بضرب المواقع المدنية في الأصابعة وترهونة وبني وليد من معدات دوائية وطبية ومخازن الدقيق وصهاريج الوقود في انتهاك صارخ جديد لقرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وأطلع وزير الخارجية والتعاون الدولي الرئيس على مستجدات الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي اليوم حول عملية ايريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا.