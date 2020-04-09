الجراري أوض في تصريح لقنا ة”218” أن “سيرانو” تعد أول سفينة تجارية تدخل المياه الليبية قادمة من مصر بعدما أغلقت الحدود البرية بين البلدين نتيجة الإجراءات الوقائية ضد عدوى فيروس كورونا.

وأشار رئيس الغرفة التجارية المصرية إلى أن الأيام المقبلة ستشهد وصول سفن تجارية أخرى قادمة من مصر انطلاقاً من ميناء دمياط إلى ميناءي طبرق وبنغازي محملة بسلع غذائية تمهيداً لتعزيز السوق المحلية قبيل حلول شهر رمضان.