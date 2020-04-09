ليبيا – إستنكرت الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني في بيان لها اليوم الخميس ما حدث أخيراً من قطع للمياه عن أهالي العاصمة طرابلس وجوارها .

الحكومة الليبية أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن ما وصفته بـ” العمل الجبان ” يخرج عن كل الأعراف والقوانين الدولية ، مؤكدةً على أنها ليست طرفاً فيه بأي شكل من الأشكال مهما وصل بها حد الخلاف السياسي مع حكومة الوفاق وأنه لا يصل بها الأمر لقطع المياه عن أهلنا بالعاصمة .

وكشف البيان على تواصل الحكومة منذ اللحظات الأولى مع بعض الأطراف وأعيان المنطقة الشرقية لحلحلة هذا الموضوع مع الأطراف الأخرى ، مضيفاً :” ولكن للأسف في ظل هذه الفوضى العارمة وعدم وجود العقاب الرادع لمثل هذه التصرفات لم نصل إلى نتيجة .. كما تؤكد بأن ما حدث هو عمل فردي لا تتحمل وزره أي قبيلة بذاتها” .

وطالبت الحكومة الليبية باتخاذ الإجراءات الصارمة بما يكفل محاسبة من قاموا بهذا العبث ليكونوا عبرة لغيرهم وحتى لا تصبح مدننا وقرانا رهينة وتحت رحمة المستهترين والعابثين بمقدرات ومؤسسات الدولة .

وتطالب مجدداً كل العقلاء والوجهاء والحكماء وخاصة بالمنطقة الجنوبية للتدخل بشكل عاجل وفوري لأجل عودة المياه لعاصمتنا الحبيبة .