ليبيا – أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي إيمانويلا ديل ري على ضرورة أن يركز الاتحاد الأوروبي على بناء تحالف عالمي للقاحات والتحصين الشامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ديل ري وفي تصريحات خلال مشاركتها في الاجتماع غير الرسمي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي برئاسة الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية أضافت أن منظمات المجتمع المدني هي شريك أساسي للتنمية ومن ثم ينبغي جعل الدور الأوروبي محسوسًا أيضا بمشاركة كاملة من المجتمعات وبالحوار مع القيادات الوطنية بدءًا بالقيادات الأفريقية.

كما شددت ديل ري على ضرورة عدم التخلي عن مناطق الأزمات مثل ليبيا في هذه المرحلة.