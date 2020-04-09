ليبيا – دعت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات علي تركيا بعد استهداف طيران تابع لها مواقع مدنية ليبية.

وزارة الخارجية قالت في بيان الأربعاء إن العدوان التركي استهدف صهاريج الوقود ومخازن السلع الأساسية والمواد الطبية في مدن الأصابع وترهونة وبني وليد، مشيرةً إلى أن هذا التحول في العدوان التركي وحكومة السراج يبرز بشاعته ووحشيته.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن بالوقوف بحزم لإيقافه حماية للسكان المدنيين خاصة في ظل جائحة كورونا،مشددةً علي أن مجلس الأمن هو المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين وهو المعني بالرد علي الانتهاكات التي تقوم بها حكومة السراج وحليفها التركي.

كما طالبت مجلس الأمن بإدانة العدوان التركي إلى جانب وقفه فوراً واستصدار عقوبات صارمة ضد تركيا وسحب الاعتراف من حكومة السراج غير الدستورية والمنتهية ولايتها.