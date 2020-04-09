ليبيا – قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إن حكومته اتخذت خطوات استباقبة لمحاربة فيروس كورونا المستجد في حدود الإمكانات المتاحة لديها.

السراج طالب خلال خطاب تلفزيوني تابعته المرصد المواطنين بعدم التقليل من الجهود المبذولة وعدم المطالبة بـ”المستحيل”، مؤكداً على استمرار التجهيزات الطبية الخاصة بمواجهة الفيروس.

وشدد السراج على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة للحماية من فيروس كورونا، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية التي انعكست في انخفاض معدلات الإصابة في البلاد بمكافحة فيروس كورونا.

وزعم رئيس الرئاسي في ختام حديثه عن هذه الجزئية بأن القوات المسلحة لم تستجب للهدنة الإنسانية الخاصة بإيقاف القتال للتركيز على مواجهة الوباء ، مضيفا بأن عدم استجابة الاخيرة ضاعف من معاناة الأطقم الطبية حسب قوله.