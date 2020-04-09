ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر أن كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج المتلفزة والتي تحدث بها أمس الأربعاء مباشرة للشعب الليبي من الصعب أن تبرأ الذمة.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قال:” اخيرا تكلم السيد السراج الليلة مباشرة للشعب تحدث كمن فسر الماء بالماء انتقد المركزي ونشر الغسيل كلنا ارتكب قدرا من الأخطاء لكن الخطا الاكبر عدم الاستجابة للنصائح وأعوام من ادارة سيئة للامور تسببت في كل هذه الكوارث من الصعب تبرئة الذمة بكلمة متلفزة”.