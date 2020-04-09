ليبيا – أجرى يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية اتصالاً هاتفياً مع سماح دمق رئيس لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية بمجلس النواب التونسي.

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب بحث مع رئيس لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية بمجلس النواب التونسي وفقا للموقع الرسمي التابع للمجلس أزمة إنتشار وباء الكورونا وتداعياتها على البلدين الشقيقين والمنطقة .

وأكد العقوري تضامن ليبيا شعبا وبرلماناً وحكومةً مع دولة تونس الشقيقة والحرص على تعزيز العمل المشترك بين البلدين من أجل مواجهة هذا الوباء وآثاره السلبية على البلدين والمنطقة ، معبراً عن أمله في تجاوز هذه الأزمة بتظافر الجهود والإمكانيات لدول المنطقة .