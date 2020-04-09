ليبيا – طالب عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي باتخاذ موقف حازم وجاد مما وصفها بـ”الدول الداعمه لخليفة حفتر ” وقطع العلاقات معها وتجميدها بأسرع وقت.

الفقية أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع الاعلامي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن النواب طالبوا الرئاسي مراراً أن يكون له موقف من الدول الاقليمية لأن تجاوزاتهما فاقت المعقول بحسب قوله.

ولفت إلى أن السياسية العاقلة أخذت فرصتها بالكامل، منوهاً إلى أن بعض المطالبات بالهدنة هي لإستعدادات لجولة أخرى و تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر عليهم الآن.

وأضاف:” السفينة الأخيرة التي تم رصدها لحفتر في ميناء طبرق إن صح خبرها فأنا لا أعلم عنها شيء للآن ولكن من غير المستغرب أن يكون هناك دعم، لا يكفي قطع العلاقات مع الدول الداعمة لحفتر لأن الشعوب ذاكرتها قوية هذه التصرفات الرعناء لن تنساها الشعوب ، لا بد أن تثور الشعوب على حكوماتها الرعناء، قطع العلاقات خطوة رادعة مبدئياً يمكن أن يتبعها خطوات أخرى”.