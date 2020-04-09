ليبيا – أطلقت الحكومة الليبية حملة موسعة بالمناطق الخاضعة لسيطرتها تهدف لصيانة أعمدة الإنارة وإزالة المعطوب منها إضافة إلى صيانة الكوابل الأرضية وتركيب رؤوس إنارة جديدة بإشراف الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة وإشراف الشركة العامة للكهرباء.

الحكومة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الحملة التي أطلقتها تزامنت مع الجهود التي تبذلها في مكافحة وباء كورونا المستجد من خلال التدابير الاحترازية والوقائية ومن بينها تعقيم شوارع المدن وإنارتها لتطبيق قرارات حظر التجول على الوجه الأمثل.

وباشرت الحكومة حملتها بمدينة بنغازي كمرحلة أولى على أن تنطلق الحملة لتشمل كل مناطق سيطرة الحكومة الليبية حيث نفذت الشركة العامة للكهرباء الحملة عبر دائرة الإنارة العامة – بنغازي.

هذا وأعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أن هذه الحملة الموسعة تهدف إلى إنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية في كل المدن التابعة لشرعية الحكومة الليبية.

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