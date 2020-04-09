أبوظبي – تباينت البورصات الخليجية الخميس، بنهاية تداولات جلسات الأسبوع، مع تراجع ثلاث أسواق مقابل ارتفاع أربع، في ظل ترقب اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط.

وتزداد آمال التوصل إلى اتفاق خفض كبير لإنتاج النفط، خلال اجتماع مزمع اليوم، فيما تستمر المخاوف من تداعيات فيروس “كورونا” على الاقتصاد العالمي.

وارتفعت أسعار النفط الآجلة، بنسبة 3.65 بالمئة بالنسبة لخام برنت إلى 34.04 دولارا للبرميل، بحلول الساعة (13:00 ت.غ).

وقادت البنوك ارتفاعات الأسواق الاماراتية بعد تعيين حارس قضائي على شركة إن إم سي للرعاية الصحية، من قبل المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

وصعد مؤشر سوق العاصمة “أبوظبي للأوراق المالية” بنسبة 6.38 بالمئة، مع صعود أسهم “بنك أبوظبي الأول” أكبر بنوك البلاد 11.21 بالمئة و”اتصالات” 5.59 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.56 بالمئة مع ارتفاع “المصرف الخليجي التجاري” 14.55 بالمئة و”بنك الإمارات دبي الوطني” أكبر بنوك الإمارة بنسبة 7.69 بالمئة، و”اعمار العقارية” 3.49 بالمئة.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.5 بالمئة، مع صعود أسهم “جلفار للهندسة والمقاولات” 8.51 بالمئة، و”بنك مسقط” 3.18 بالمئة.

وارتفعت بورصة السعودية، أكبر اقتصاد عربي، بنسبة 0.1 بالمئة، مسجلة ثامن ارتفاع على التوالي، مع ارتفاع سهم “أرامكو” 0.16 بالمئة، و”سابك” 0.51 بالمئة تفاؤلا باتفاق خفض الانتاج.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر السوق الأول في الكويت 3.39 بالمئة، مع تراجع سهم “المباني” 7.74 بالمئة و”بنك الكويت الوطني” أكبر بنوك البلاد 4.49 بالمئة، وتراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.52 بالمئة، ومؤشر السوق العام 2.59 بالمئة.

وهبطت بورصة قطر بنسبة 0.45 بالمئة، بعد خمسة ارتفاعات متتالية، وتصدر التراجعات سهم “مسيعيد” بنسبة 6.35 بالمئة، و”بنك قطر الوطني” أكبر بنوك الخليج 0.42 بالمئة.

ونزلت سوق البحرين 0.22 بالمئة، مع هبوط أسهم “البنك الأهلي المتحد” 1.27 بالمئة، و”مجموعة البركة المصرفية” 0.37 بالمئة.

الأناضول