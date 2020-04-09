الولايات المتحدة – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منتجي النفط الأمريكيين خفضوا بالفعل الإنتاج، وإنه يملك خيارات كثيرة إذا لم تقلص السعودية وروسيا إنتاجيهما حين تجتمعان مع منتجين آخرين اليوم.

وذكر ترامب للصحفيين أمس الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس خفضا منسقا للإنتاج “نحن نخفض بالفعل”.

وأضاف في إشارة لاجتماع “أوبك+” المقرر اليوم: “أعتقد أنهم سيقومون بتسوية الأمر. جرى إحراز الكثير من التقدم على مدى الأسبوع الماضي وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيتمخض عن أوبك”.

وتعقد دول تحالف “أوبك+”، بقيادة موسكو والسعودية، ومنتجون آخرون اليوم بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينيتش اجتماعا طارئا عبر جسر تلفزيوني، لبحث إبرام اتفاق جديد لخفض الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط المتهاوية.

وقال مصدران، إن السعودية وروسيا ما زالتا بحاجة إلى تسوية خلافات بشأن تخفيضات الإنتاج.

وأضاف مصدران روسيان آخران، أن الحد الأقصى لخفض إنتاج النفط الروسي بموجب أي اتفاق عالمي سيكون بنحو مليوني برميل يوميا.

المصدر: “رويترز”