عُمان – قررت السلطات العُمانية امس الأربعاء إغلاق محافظة مسقط مؤقتا ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأكد مركز الأخبار التابع للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في السلطنة أن اللجنة العليا للتعامل مع “كوفيد-19” قررت إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة، مضيفا أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 10 من صباح الجمعة 10 أبريل لغاية الساعة 10 من صباح الأربعاء 22 أبريل مع استمرار نقاط التحكم والسيطرة بجميع محافظات السلطنة.

المصدر: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون العماني