ليبيا – جهزت وزارة الصحة بحكومة الوفاق مركزاً متخصصاً لعلاج مصابي فيروس كورونا يقع في مدينة الزاوية.

وزارة الصحة أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن السعة السريرية للمركز تبلغ 21سرير خصصت 6 أسرة منها كعناية فائقة، ويحوي المركز مختبر طبي ومخزن للمستلزمات الطبية ودورات مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء كما يحوي غرف للأطباء والتمريض.

وجرى تزويد المبنى بمولد كهربائي بقدرة «250 ك ف أ» ومنظومات لتجديد الهواء وكاميرات مراقبة ومنظومة إنذار حرائق ومخارج للغازات الطبية كما تم تزويد المبنى بمولدات القدرة غير المنقطعة ( UPS) داخل غرف العناية والمختبر.

يشار إلى أن تجهيز مراكز العزل الصحي يأتي تنفيذاً لتعليمات الوكيل العام لوزارة الصحة محمد هيثم عيسى.