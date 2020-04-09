ليبيا – شرعت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أمس الأربعاء في تجهيز الموقع السادس لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد بمقر جزيرة سوق الثلاثاء داخل مدينة طرابلس.

صحة الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الموقع يتوقع أن يُستكمل تجهيزه خلال14 يومًا من 92 حجرة متنقلة تحوي مختبرًا وحجرات خاصة بالكشف وتبلغ السعة السريرية للمركز 85 سرير إيواء وعناية فائقة.

وأشارت الوزارة إلى أنها خصصت 6 مواقع لعلاج مصابي فيروس كورونا داخل مدينة طرابلس وهي مركز علاج معيتيقة ومركز زاوية الدهماني الواقع بمبنى إيواء مستشفى العيون ومركز علاج أبوسليم ومركز جزيرة سوق الثلاثاء ومركز طريق المطار وسفينة “بن عوف”بمقر قاعدة أبو ستة البحرية. وزارة الصحة نوّهت إلى أن تجهيز مواقع لعلاج مصابي فيروس كورونا خارج العاصمة طرابلس يأتي تباعاً وفق المواقع المقترحة من البلديات تنفيذًا لتعليمات الوكيل العام لوزارة الصحة محمد هيثم عيسى.

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