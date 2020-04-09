قائد دورتموند ينصح سانشو بالبقاء سنة إضافية مع الفريق الأصفر

قائد دورتموند ينصح سانشو بالبقاء سنة إضافية مع الفريق الأصفر

ألمانيا – نصح قائد بوروسيا دورتموند الألماني ماركو رويس الموهبة الصاعدة الإنجليزي جايدون سانشو، بالبقاء مع الفريق الأصفر في ظل تهافت أبرز الأندية الأوروبية لضمه إلى صفوفها.

وقال رويس لصحيفة “بيلد” الألمانية: “جايدون لاعب استثنائي وستطالب به أكبر الأندية، أنصحه بالبقاء مع دورتموند سنة إضافية، أو اثنتين، من وجهة نظري، لا مكان أفضل بالنسبة إليه”.

وتابع رويس الذي تعرض لإصابة قبل توقف الدوري الألماني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد: “بعدها، يمكنه تحقيق وثبة كبيرة كلاعب أكثر كمالا، وذلك بعد تطوره هنا بهدوء كلاعب أساسي. ثم يتعين عليه إيجاد موقع أساسي مع فريقه الجديد، وهذا ليس سهلا أبدا اللاعب يبلغ العشرين”.

وكان الرئيس التنفيذي لدورتوند هانز-يواكيم فاتسكه، قال إن وصيف الدوري الألماني حاليا لن يتمسك بسانشو (11 مباراة دولية) الذي ينتهي عقده في 2022، حال رغب بالرحيل: “حتى قبل وباء كورونا، قلنا إننا نرغب في بقائه، لكن في النهاية علينا احترام خيار اللاعبين”.

وتشير تقارير إلى رغبة أندية مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول وتشلسي الإنجليزية، برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي بضم الجناح الموهوب.

المصدر:” أ ف ب”