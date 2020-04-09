روسيا – كشف ممثل وزارة الطاقة الروسية عن استعداد روسيا لخفض إنتاجها النفطي بنسبة 14% عن مستوى الإنتاج في الربع الأول من 2020، ويأتي ذلك قبل اجتماع مزمع لدول تحالف “أوبك+” لبحث سوق النفط.

وقال المتحدث باسم الوزارة لوكالة “تاس” الروسية، إن روسيا على استعداد لخفض الإنتاج بواقع 1.6 مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج في الربع الأول من العام الماضي.

وشدد المتحدث على أن موسكو ستوافق على هذا الخفض في حال قيام الدول الأخرى بتلقيص إنتاجها بشكل متناسب.

وتعقد دول تحالف “أوبك+” ومنتجون آخرون اليوم بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينيتش اجتماعا طارئا عبر جسر تلفزيوني، لبحث إبرام اتفاق جديد لخفض الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط المتهاوية.

ووفقا لموسكو فإن الحديث يجري عن تنفيذ خفض إجمالي بواقع 10 ملايين برميل في اليوم، وذلك في ظل تراجع الطلب العالمي على الخام بسبب جائحة كورونا.

وتطالب روسيا والسعودية، الولايات المتحدة التي أصبحت مؤخرا أكبر منتج للنفط في العالم بالانضام للاتفاقية.

وعلى صعيد التعاملات جرى تداول عقود مزيج “برنت” الآجلة اليوم عند 33.45 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.86% عن سعر تسوية الجلسة السابقة، في حين صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.31% إلى 25.92 دولار للبرميل.

المصدر: “تاس” + “بلومبرغ”