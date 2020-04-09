ليبيا – وجه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي طرابلس مختار الطويل أمس الأربعاء كتابا للمدراء العامين للمصارف بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة.

الطويل طالب في كتابه الذي تلقت المرصد نسخة منه المصارف التجارية أن تتولى المصارف إتمام إجراءات منح الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للسلع الغذائية والطبية والصحية والمواد الخام للصناعات الغذائية والدوائية.

وشدد الكتاب على ضرورة أن تكون الجهة طالبة فتح الإعتماد المستندي رمز مصرفي “سي بي ال” ساري المفعول وصادر قبل إصدار منشور مصرف ليبيا المركزي.

وطالب المصارف التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الإعتمادالمستندي ومن عدم وجود أسباب تحول دون الإستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الإعتماد المستندي.

كما وصى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة الإعتماد المستندي الواحد للسلع التجارية و المستلزمات الصناعية والأدوية مبلغ 100ألف دولار أمريكي أو مايعادلة ويكون الحد الأعلى لها مبلغ 2مليون دولار أمريكي أو مايعادله ومبلغ 3مليون دولار أمريكي أو مايعادله كحد أدنى لإستيراد “القمح ،الشعير، السكر، الذرة،الصويا،المواشي، المعدات الطبية”

كما نشر المصرف ضوابط لتنظيم إجراءات فتح الإعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة على النحو التالي:

1- تتولى المصارف إتمام إجراءات منح الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للسلع الغذائية والطبية والصحية والمواد الخام للصناعات الغذائية والدوائية.

2- أن تكون الجهة طالبة فتح الإعتماد المستندي رمز مصرفي “سي بي ال” ساري المفعول وصادر قبل إصدار منشور مصرف ليبيا المركزي.

3- على المصارف التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الإعتمادالمستندي ومن عدم وجود أسباب تحول دون الإستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الإعتماد المستندي.

4- أن يكون الحد الأدنى لقيمة الإعتماد المستندي الواحد للسلع التجارية و المستلزمات الصناعية والأدوية مبلغ 100ألف دولار أمريكي أو مايعادلة ويكون الحد الأعلى لها مبلغ 2مليون دولار أمريكي أو مايعادله ومبلغ 3مليون دولار أمريكي أو مايعادله كحد أدنى لإستيراد سلع :”القمح ،الشعير، السكر، الذرة،الصويا، المواشي، المعدات الطبية”.

5- تكون قيمة الإعتماد والرسوم المفروضة مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب مع إرفاق كشف الحساب وإشعار الخصم ضمن المستندات المحالة عبر المنظومة ويحظر منح تسهيلات إئتمانية بجميع أنواعها لغرض فتح إعتمادات مستندية.

6- على الجهة طالبة فتح الاعتماد المعتدي قتديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة من واقع الفاتورة المبدئية تكون صادرة من إحدى شركات التامين المحلية.

7 – على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستلدي تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش المحلية أو الدولية ويشترط أن تكون شركة التفتيش متحصلة على الرمز المصرفي ( CBL – Key ) ساري المفعول.

8 – على الجهة طالبة فتح الاعتماد المنتدي تقديم أصل شهادة المنشأة للبضاعة الموردة صادرة عن الجهات المختصة قانوناً بدولة التصدير.

9- يشترط أن تكون الفاتورة المبدئية متضمنة لسلعة واحدة فقط وصادرة عن الشركة المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين كما يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر السلعة الموردة وبما لا يتعارض مع الأعراف الدولية المنظمة لها وأن يكون حساب الشركة أو الوكيل في نفس الدولة الصادرة عنها الفاتورة.

10- على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانونا على أن تكونا أصيلتين وحديثتين.

11- تلتزم المصارف بمباشرة فتح الإعتماد المنتدي فور حصولها على إشعار الإضافة لحساباتها بالنقد الأجنبي طرف مصرف ليبيا المركزي وتكون صلاحية الاعتماد المستندي ثلاثة اشهر من تاريخ الحصول على إشعار الإضافة غير قابلة للتجديد وتسعة أشهر بالنسبة للأدوية المعدات الطبية – حليب الأطفال.

12- يتم الاحتفاظ بالمبالغ المضافة في حسابات المصارف طرف مصرف ليبيا المركزي على أن يتم تحويل المبالغ التي تستحق علي هذه الإعتمادات أثناء تداول المستندات وذلك من خلال تقديم طلبات التغطية عن طريق المنظومة السعدا بالخصوص شريطة أن يتم تحميل برقبة السويفت الخاصة بفتح الاعتماد المستندي ورسالة المطالبة من المصرف المغطي للدفعة المطلوب تغطيتها.

13- يجب على المصارف التأكد من تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية والمواصفات القياسية الليبية وغيرها.

14- يجب على المصارف مطابقة أسعار السلع المطلوب توريدها للأسعار النمطية.

15- يجب ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد الأدوية مع قرار وزير الاقتصاد رفم 199 لسنة 2012 بتحديد قوائم السلع المحظور والمنصور تصديرها واستيرادها.

16- على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم إقرار بموافقتها على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل الاعتماد المنتدي التي ستتحصل عليه وبيانات سجلها التجاري على أن يرفق الإقرار عبر المنظومة بالمستندات الأخرى المحالة إلى مصرف ليبيا المركزي عند طلب الحصول على التغطية.

17- على المصرف فاتح الاعتماد المنتدي التدقيق بمهنية على الاختلافات الجوهرية الواردة من المصرف المراسل وإيقاف السداد وإبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد فوراً.

ضوابط عامة:

1 – التقيد والالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم ( 1013/ 2017 ) ومنشور السيد/رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم “1”لعام 2018.

2 – على وحدات الأمنثال بالمصارف إبلاغ وحدة المعلومات المالية الليبية في حالة وجود شبهات فساد او غسيل أموال وتمويل الإرهاب.

3 -تلغي منشورات إدارة الرقابة على المصارف والنقد التالية:

-المنشور رقم (2/ 2016 ) الصادر بتاريخ 2016 / 01 / 07.

-المنشور رقم ( 2 / 2017 ) الصادر بتاريخ 2017 / 02 / 01 .

– المنشور رقم (2 /2018 ) الصادر بتاريخ 2018 / 09 / 23 .

-الرسالة الدورية رقم أر من ( 60 / 2018 ) الصادرة بتاريخ 2018 / 04 / 17و عليه يطلب منكم إتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع التعليمات المشار إليها أعلاه موضع التنفيذ

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