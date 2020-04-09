مصر – اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، إن فيروس كورونا سينتشر خلال الأيام المقبلة في البلاد بكثرة، داعيا المواطنين للبقاء في منازلهم.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، مساء الأربعاء، أن الفترة المقبلة ستكون من أصعب المراحل في مواجهة كورونا.

من جهة أخرى، أشار سعد إلى أن الوزراء قرروا التبرع بـ20% من رواتبهم ولمدة 3 أشهر من أجل دعم العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن “المحافظين أيضا تبرعوا بنفس القيمة، وهناك بعض المحافظين تبرعوا برواتبهم بالكامل”.

وأشار إلى أن وزير الإعلام، أسامة هيكل، كان من قدم الاقتراح على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بالتبرع بـ20% من رواتب الوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة.

المصدر: المصري اليوم