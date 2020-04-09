مصدر في “أوبك”: اتفاق روسي سعودي على خفض كبير لإنتاج النفط

مصدر في “أوبك”: اتفاق روسي سعودي على خفض كبير لإنتاج النفط

فيينا – نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في منظمة “أوبك”، أن روسيا والسعودية اتفقتا خلال الاجتماع الطارئ على تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط بهدف دعم الأسواق.

وأضاف، أن موسكو والرياض أزالتا العقبات الرئيسية التي حالت دون الاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط.

ونقلت الوكالة عن مصادر أخرى، أن “أوبك+” ومنتجين آخرين سيبحثون تخفيضات تصل إلى 20 مليون برميل في اليوم.

وأضافت المصادر، أن “هذا اتفاق عالمي”، دون أن توضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في التخفيضات، وهو ما تصر عليه روسيا ومنتجو “أوبك”.

وتعقد مجموعة “أوبك+” اجتماعا إلكترونيا اليوم، لبحث كيفية إرساء الاستقرار في أسواق النفط المتضررة بضعف الطلب في ظل تفشي فيروس كورونا.

المصدر: “رويترز”