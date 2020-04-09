اسبانيا – كشفت شبكة “فوكس سبورتس” العالمية، أن لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال، رفض عرضين مغريين ضمن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، للعب في الدوري الصيني.

وأضافت الشبكة: “من الواضح أن فيدال يريد الاستمرار في أوروبا، ووجهته المقبلة قد تكون إنتر ميلان، الذي كان على أعتاب الانتقال له في يناير الماضي، لكن برشلونة أغلق الباب أمام رحيله”.

وينتهي عقد فيدال مع النادي الكتالوني العام المقبل.

ويواصل فيدال التزامه بالحجر الصحي من خلال حسابه الشخصي على “إنستغرام”، حيث يظهر في مناسبات عديدة إلى جانب مدربه البدني، خوان راميريز، الذي يدير تدريباته في المنزل، حيث لا يريد أن يفقد ليقاته قبل استئناف المنافسات مرة أخرى.

ولا يزال فيدال مثل بقية لاعبي برشلونة ولاعبي كرة القدم، الذين يلتزمون بالعزل المنزلي الذي أصدرته الحكومة الإسبانية لمواجهة فيروس كورونا لمدة أسبوعين.

المصدر: وكالات