روسيا – اوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن الطلب العالمي على النفط الخام تراجع بمتوسط يومي 10 – 15 مليون برميل يوميا، بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وكتب نوفاك، على صفحته بموقع تويتر، بالتزامن مع حضوره اجتماعا لتحالف (أوبك+) ومنتجين آخرين، أن بلاده تتفهم الوضع الاقتصادي العالمي المتدهور، وأثره على صناعة النفط.

ويشارك الوزير الروسي في اجتماع عاجل دعت له السعودية، الخميس الماضي، ويعقد حاليا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لبحث أسواق النفط وسبل الوصول إلى سعر عادل للبرميل.

وذكر نوفاك، أنه “من الضروري زيادة عدد المشاركين في اتفاق خفض إنتاج النفط لتحقيق الاستقرار.. وتوحيد الجهود لتغيير الوضع في السوق العالمية”.

وأضاف “من خلال الجهود المنسقة، يمكننا تحقيق نتائج لصالح شعوب دولنا”.

وفي تصريحات لصحيفة الرأي الكويتية، مساء الأربعاء، قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إن الاجتماع مقرر له بحث خفض الإنتاج بين 10 – 15 مليون برميل يوميا.

الأناضول