ليبيا – قررت وزارة التعليم بالحكومة الليبية أمس الأربعاء تمديد تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم الأساسي والثانوي العامة والخاصة حتى الـ30 مايو المقبل.

وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز أصدر قرار رقم “103”والذي تلقت المرصد نسخة منه حيث تنص المادة الثانية من القرار على أن يتولى وكيل التربية والتعليم التنسيق مع الإدارات المختصة لوضع تصور بشأن استئناف الدراسة وتحديد مواعيد الامتحانات ومعالجة الفاقد في الوعاء الزمني بما يضمن ترابط المناهج الدراسية.

كما أصدر وزير التعليم أمس الأربعاء قراره رقم”102″ لسنة 2020 تمديد تعليق الدراسة بكافة مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة حتى الـ30 من شهر مايو المقبل.

ونصت المادة الثانية من القرار بأن تبدأ إجازة أعضاء هيئة التدريس اعتبارا من 14 من شهر أبريل الجاري وتنتهي بتاريخ 30من شهر مايو المقبل.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن تستأنف الدراسة بتاريخ 31 مايو ويكون موعد الامتحانات لكلا الدورين الأول والثاني وإعلان النتائج من تاريخ الأول من سبتمبر إلى الـ15 أكتوبر 2020.