112 إصابة جديدة بكورونا في الكويت خلال يوم واحد

112 إصابة جديدة بكورونا في الكويت خلال يوم واحد

الكويت – شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بـ112 حالة جديدة، وبلغت بذلك 855 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية، امس أن بين هؤلاء المصابين الجدد مواطنين كويتيين فقط، وهما امرأة تم إجلاؤها من فرنسا، ورجل انتقلت إليه العدوى من مريض آخر.

وأما بخصوص المصابين الآخرين فهم مقيمون أغلبيتهم من الجنسية الهندية (79 شخصا)، وبينهم أيضا 10 مصريين وأردنية وسوري.

ولا يزال 21 مريضا بكورونا في الكويت في أقسام العناية المركزة.

وتشافى ستة أشخاص بالكامل من الفيروس في الكويت يوم أمس، وبلغ إجمالي عدد المتعافين بذلك 111 شخصا.

وسجلت في الكويت حتى الآن وفاة واحدة ناجمة عن “كوفيد-19”.

المصدر : RT