كوريا ج – بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية حتى فجر اليوم الخميس 10,423 حالة، وسط استمرار زيادة حالات الاصابة من الوافدين وفي العاصمة وضواحيها.

وصرحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم بأن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا ارتفع 39 حالة حتى منتصف ليل أمس مقارنة مع اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة من الوافدين 23 حالة، فيما بلغ عدد المصابين محليا 16 حالة.

ومن بين الإصابات الجديدة، جاءت 22 حالة في سيئول وضواحيها، منها 12 حالة في سيئول متأثرة من حالات واردة من الوافدين، و10 حالات للإصابة في إقليم كيونغكي المجاور للعاصمة.

واكتشفت 4 حالات جديدة في دايغو، مركز تفشي فيروس كورونا في البلاد، وحالتان في إقليم كيونغسانغ الجنوبي وحالة واحدة في إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي.

وبلغ عدد الإصابات التي اكتشفت أثناء إجراء الحجر الصحي على القادمين 10 حالات، ومثلت الحالات الوافدة من الخارج من إجمالي الحصيلة الجديدة نسبة 58.97% (23 شخصا).

وشكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 59.85% (6,238 حالة) مقابل 40.15% (4,185 حالة) للرجال.

وبلغ عدد الضحايا من الفيروس حتى الآن 204، بزيادة 4 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وتم رفع الحجر الصحي عن 6,973 شخصا حتى اليوم، بزيادة 197 عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

وخضع ما مجموعه 494,711 شخصا لفحوص كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 468,779 منهم سلبية. ويجري حاليا فحص 15,509 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

المصدر:”يونهاب”