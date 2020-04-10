انجلترا – أكد أرسنال الإنجليزي اليوم الجمعة، أنه سيوفر أكثر من 30 ألف وجبة مجانية ومستلزمات النظافة الشخصية، للمتضررين من فيروس كورونا ضمن خطة لمواجهة الجائحة.

وتعهد النادي الواقع في شمال لندن أيضا بالتبرع بـ100 ألف جنيه إسترليني (124264 دولارا) لمؤسسات محلية مع تخصيص 50 ألف إسترليني إضافية للتبرع لصندوق أزمة كوفيد-19.

وقال النادي في بيان اليوم: “تعاونت مؤسسة أرسنال مع إحدى الكنائس المحلية لتقديم 15 طنا من إمدادات الطوارئ إلى منطقة إيزلينجتون، هذه المبادرة هي جزء من استجابة أوسع لمواجهة فيروس كورونا”.

المصدر: وكالات