ألمانيا – وجهت ألمانيا انتقادات حادة لطريقة تعامل كل من الصين والولايات المتحدة مع تحدي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، معتبرة أن هذين النموذجين غير مقبولين في أوروبا.

وانتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “دير شبيغل”، بنهج واشنطن وبكين تجاه أزمة الفيروس، قائلا إن بكين اتخذت “إجراءات سلطوية جدا” لردع الوباء، فيما كانت واشنطن تقلل على مدى وقت طويل من خطورة الفيروس.

وتابع: “هما طرفا نقيض لا يمكن الاستعانة بأي منهما كنموذج بالنسبة لأوروبا”.

وأعرب مارس عن أمله في أن تراجع الولايات المتحدة علاقاتها مع الدول الأخرى في ظل أزمة كورونا، مشددا على أن السياسات التجارية الصارمة التي تنتهجها واشنطن قد تضر بقدرة الدول على إنتاج المعدات الطبية.

وتابع: “لنرى إلى أي حد ستؤدي خطوات الحكومة الأمريكية بشأن مدى فعالية نموذج تعاملها مع الفيروس أولا”.

وكانت ألمانيا بين الدول التي اتهمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بانتهاج “تكتيك الغرب المتوحش” المتمثل بتعطيل العقود التي تبرمها دول أخرى بشأن المعدات الطبية.

المصدر: رويترز