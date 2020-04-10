تونس – أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم أنه لن يقدم على قرار إلغاء منافسات الدوري هذا الموسم، مشددا على استئناف المباريات المتوقفة بسبب كورونا بمجرد الحصول على موافقة السلطات.

وحدد الاتحاد التونسي مع نهاية شهر مايو القادم موعدا مبدئيا لاستئناف مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية.

وقال رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء في تصريحات تلفزيونية إنه لن يتم اعتماد الترتيب الحالي أو أي صيغة أخرى، وذلك لحسم حسابات التتويج وتفادي الهبوط في بطولة الدوري.

وأضاف الجريء أنه متفائل ويمكن أن يعود نشاط الدوري بعد شهر رمضان، كما كشف الجريء عن عواقب إنهاء الموسم الرياضي قائلا: “في كرة القدم يصرف 200 مليون دينار في الموسم أي ما يفوق 70 مليون دولار أميركي، ولا يمكن أن نضيع كل هذا، لذلك علينا إيجاد الحلول”.

وأوضح الاتحاد التونسي، أنه إذا استمرت منافسات الدوري إلى ما بعد 30 يونيو، سيتم تمديد عقود جميع اللاعبين حتى نهاية المسابقة في تاريخها الجديد، على ألا يتجاوز 30 نوفمبر المقبل، ما سيؤدي إلى تأجيل فترة انتقالات اللاعبين إلى الموسم القادم.

وكان الاتحاد التونسي، يسعى إلى صناعة أقنعة واقية للاعبين حتى يستطيع استئناف منافسات اللعبة في أسرع وقت ممكن، من أجل التخفيف من الآثار التي خلفها توقف النشاط الرياضي، على الأندية.

وكلف رئيس الاتحاد رئيسة اللجنة الطبية بمكتب الاتحاد، لدراسة إمكانية صناعة أقنعة واقية للاعبين تسمح لهم بخوض التدريبات والمباريات الرسمية بالأداء نفسه، ودون أن تؤثر على الجهاز التنفسي أو الجاهزية البدنية.

ويتصدرالترجي حامل اللقب، ترتيب الدوري التونسي برصيد 44 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة أمام الصفاقسي، بعد مرور 16 جولة من عمر المسابقة، التي توقفت قبل نحو شهر قبل عشر جولات من النهاية بسبب وباء كوفيد19.

المصدر: “وسائل إعلام تونسية”