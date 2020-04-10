السودان – اكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان خلال زيارته شرق البلاد: “لن نسمح بالتعدى على أراضينا”.

وأكد البرهان جاهزية القوات المسلحة السودانية لحماية البلاد، وحراسة حدودها وعدم التراجع عن ذلك، مضيفا: “هدفنا حماية أراضينا ومواطنينا على امتداد حدود السودان فى كل مكان، وهذا واجب القوات المسلحة المقدس الذى لن تفرط فيه أبدا”.

وأوضح أن السودان يمر بمرحلة تتطلب مشاركة الجميع فى بناء الوطن والأمن المستقر، مشيدا بالروح المعنوية العالية والجاهزية التى تتمتع بها القوات المسلحة.

وكان الجيش السوداني قد أعلن الشهر الماضي أن “مجموعات من عصابات الشفتة الإثيوبية هاجمت قرية شرق العطبراوي داخل الحدود السودانية، وقامت بسرقة عدد من الأبقار ودخلت فى اشتباكات دامية مع الجيش السوداني، مما أسفر عن وقوع شهيدين وإصابة فرد ثالث”.

المصدر: rakobanews