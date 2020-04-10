ليبيا – أكد الناطق باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس كورونا بمصراتة فتحي الزواوي أهمية الاستمرار في الإجراءات الاحترازية من قبل كافة المواطنين داخل البلدية.

الزواوي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الفضائية المقربة من حزب العدالة و البناء الذراع السياسي لجماعة الإحوان المسلمين أمس الخميس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس قال إن الأزمة لم تنته بعد، شيراً لما قدمته وزارة الصحة بحكومة الوفاق من دعم تمثل في تجهيز مركز للعزل وتوفير أجهزة تنفس صناعي وأسرة طبية وجهاز أشعة متحرك.

وخلال المؤتمر الصحفي الثاني للجنة أشاد الزواوي بالتزام المواطنين داخل البلدية بتعليمات اللجنة العليا من منع الازدحام والابتعاد عن المناسبات الاجتماعية.