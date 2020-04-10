ليبيا – عقد مكتب الرئاسة بمجلس الدولة الإستشاري أمس الخميس اجتماعا مع رؤساء اللجان بالمجلس وذلك لمناقشة آخر التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية في البلاد.

المجلس وفي بيان نشره مكتبه الإعلامي قال:” في ظل استهداف المستشفيات واستمرار الهجمات على المرافق المدنية وقطع المياه عن مدن ومناطق بأكملها؛ فإن المجلس الأعلى للدولة يحث المجلس الرئاسي على الإسراع في اتخاذ كل ما يلزم لدعم المجهود الحربي لكسر العدوان وحسم المعركة العسكرية في أقرب وقت تمهيدا لبسط سيادة الدولة على كامل التراب الليبي” بحسب نص البيان.

ودعا المجلس الذي يرأسه خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين النواب في طرابلس للتعاون معه لمتابعة أعمال الأجهزة الرقابية وإلزام كافة الجهات السيادية والمجلس الرئاسي للعمل وفقا للتشريعات النافذة وذلك تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وبحسب البيان :”اطلع مكتب الرئاسة ورؤساء اللجان على عمل اللجنة المشكلة من قبل المجلس الاستشاري للدولة بموجب القرار رقم “15” بشأن متابعة الإجراءات الاحترازية والاستثنائية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ويدعو اللجنة العليا واللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لمواجهة فيروس كورونا واللجان الأخرى ذات العلاقة للتعاون مع اللجنة المشكلة من قبله وحث اللجنة العليا لرفع حالة التأهب”.

المجلس الاستشاري أوصى باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لإعادة المواطنين الليبيين العالقين في الخارج بأسرع ووقت ممكن مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع وتكليف رئيس مجلس الدولة لمتابعة ملف العالقين في الخارج مع رئيس المجلس الرئاسي.