اليمن – أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت، منوهة بأن حالة المريض مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية.

ونشرت اللجنة الوطنية تغريدة على حسابها في “تويتر”، تؤكد فيها الإصابة دون تفاصيل إضافية.

وفرضت السلطات المحلية في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن حظر تجوال كامل على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى.

ووفق مراسلنا فإن قرار حظر التجوال لم يصدر مسبقا، وفرضته السلطات هناك للمرة الأولى، معلنة ذلك عبر مكبرات الصوت المركبة فوق سيارات الدفاع المدني التي تطوف مدينة الشحر لتحذير المواطنين من الخروج.

وفي وقت سابق، حذرت حكومة الحوثيين في صنعاء من سيناريو كارثي إذا دخل كورونا إلى اليمن.

المصدر: RT