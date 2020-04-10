السعودية – أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر مطلعة، بأن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، بدؤوا اجتماعهم عبر جسر تلفزيوني.

وقال مصدران إن الوزراء بدأوا بمناقشة كيف يمكنهم مساعدة “أوبك” وحلفائها لتحقيق الاستقرار بأسعار النفط.

ويترأس الاجتماع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، كون المملكة تترأس هذا العام مجموعة العشرين.

وينصب الاهتمام الآن على اجتماع وزراء الطاقة، كون مجموعة “أوبك+” تنتظر من دول نفطية أخرى، مثل كندا والولايات المتحدة، الانضمام إلى تخفيضات الإنتاج.

وتنتظر المجموعة أن تخفض دول نفطية أخرى إنتاجها بما يصل إلى 5 ملايين برميل في اليوم لدعم أسعار النفط التي تهاوت على خلفية تراجع الطلب على الخام بسبب كورونا.

وتوصلت دول “أوبك+” خلال اجتماعها أمس إلى تفاهم بشأن تخفيضات الإنتاج، حيث تعتزم تقليص الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا في الشهرين القادمين.

وبعد يونيو 2020 وحتى ديسمبر 2020 سيتم تقليص التخفيضات من 10 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميا، ثم إلى 6 ملايين اعتبارا من يناير 2021 إلى أبريل 2022.

المصدر: RT + “رويترز”