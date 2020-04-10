ليبيا – أرسل وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب بالتنسيق مع اللجنة العليا لأزمة جائحة كورونا أمس الخميس عدد من آسرة العناية الفائقة وآسرة الإيواء وبعض المستلزمات الطبية الخاصة للحجر الصحي بالجغبوب .

الصحة الليبية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الوزارة حريصة على أن تكون جميع المستشفيات الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة على آتم الإستعداد لجائحة كورونا التي تفشت بالعالم.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن وزير الصحة أختار بالتشاور مع رئيس الفرع البلدي الجغبوب مدرسة القرآنية سابقاً مقراً للحجر الصحي بالجغبوب على آن يبدأ فريق المهندسين المختص بالتركيب غداً عملية تجهيز المقر بالكامل ليكون على آتم الإستعداد لآي طارئ.

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